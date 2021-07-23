У "Борисполі" скасували догляд на вході в термінал D: що змінилося

Гендиректор аеропорту зазначив, що компанія дослухається побажань пасажирів – багатьом не подобалося стояти в чергах на вході в термінал

В аеропорту "Бориспіль" прибрали зі входу в термінал D рентгено-телевізійні інтроскопи, через які постійно утворювалася черга аж на вулицю. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що спрощена процедура і прискорене проходження контролю на входах у термінал D. Тепер співробітники перевіряють тільки паспорти пасажирів і посадкові квитки.

"Центром уваги аеропорту є пасажир. Ми дослухаємось до коментарів та побажань наших гостей. Як результат – сьогодні зняли пункти догляду та зробили простішою процедуру входу в термінал, однак не знизивши рівень безпеки. Наша мета – стати family friendly", – підкреслив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", "Укрзалізниця" запускає нову електричку з Києва до "Борисполя". Тепер в аеропорт буде їздити ще один рейковий автобус Pesa.

Раніше ми писали про три головні проблеми, від яких страждають пасажири "Борисполя". Наприклад, люди скаржаться на перекриту дорогу – навіть експрес Київ – Бориспіль не рятує.