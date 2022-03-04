У Бучі зупинили колону окупантів (відео)

Окупанти не змогли пробитися до міста завдяки ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні
Мер Бучі Анатолій Федорук записав нове відео та розповів про обстановку у місті.
"Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення та роботи наших Збройних сил. Звичайний приватний сектор, який поруч, також отримав пошкодження, але все відбудуємо, всі живі, всі здорові. Збройні сили України добре відпрацювали, все буде Україна", – сказав він.
Ситуація в Україні 4 березня
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