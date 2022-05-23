У центрі Києва з'явилася стоянка для російських "Тигрів" та танків (фото, відео)

У центрі Києва відбулася виставка техніки. Фото: "Укрінформ", колаж "Сьогодні"

У Києві організували виставку розбитої техніки російських окупантів. Захід провели на Михайлівській площі. Розбита техніка РФ – частина експозиції Національного військово-історичного музею України.

Про це повідомило Військове телебачення України.

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У колекції музею є:

танк Т-72Б3

башта від БМД-4

машина радіоелектронної боротьби (РЕБ)

частина позашляховика "Тигр"

Як розповів науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Дмитро Махтаров, техніку окупантів привезли на Михайлівську площу, щоб показати, що ЗСУ – це потужна та професійна сила.

"За останні вісім років українці змогли натренуватися безпосередньо в бойових умовах для знищення будь-якого ворога, який би не зайшов на нашу землю", — зазначив Махтаров.

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Виставка розбитої техніки. Фото: Reuters

ЗСУ розповіли, скільки знищили техніки рашистів за тиждень у зоні ООС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує оборонну операцію на Донецькому і Луганському напрямках. Окупанти застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, а також завдають ракетно-бомбових ударів. Про це в Facebook повідомила пресслужба ООС.

Як зазначається, українські військові відбили 22 травня 11 атак ворога. Так, за добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

6 танків;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

6 ворожих автомобілів (2 з них з боєприпасами).

Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Загалом за минулий тиждень військовослужбовці в зоні ООС відбили 84 ворожі атаки, а також знищили:

один зенітний ракетний комплекс;

43 танки;

20 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ);

79 одиниць бойової броньованої техніки;

7 спеціальних броньованих автомобілів;

34 одиниці автомобільної техніки.

Крім цього, за цей час підрозділами ППО збито 3 літаки та 18 безпілотних літальних апаратів окупанта.

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