У Чехії помер українець, якого жорстоко побив охоронець клубу

Врятувати життя чоловіку не вдалося/Колаж: Сьогодні

У Чехії після побиття охоронцем клубу помер 42-річний українець. Чоловік місяць пролежав у реанімації.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Деталі інциденту

Інцидент стався 10 жовтня. Павло Ратов із двома українцями, з якими разом працював будівельником, пішли прогулятися вечірньою Прагою. Вже дорогою додому вирішили зайти до клубу, який знаходиться у центрі міста. Проте, зі слів дружини померлого Світлани Ратової, побачивши ціни в закладі, довго там не затрималися. Охоронець, який був на вході до клубу, почав словесно ображати українців.

"Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть погані українці, свині. Пхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст", — розповіла дружина Павла Світлана Ратова.

Вже на вулиці охоронець вдарив Павла Ратова.

"Той охоронець підійшов ззаду і вдарив Павла один раз у голову. Павло впав, розбив собі голову і знепритомнів. Більше він до тями не приходив. На відео з камер спостереження все видно", — додала жінка померлого.

Що спричинило смерть?

У лікарні у чоловіка діагностували тяжку черепно-мозкову травму та набряк мозку. Майже місяць він перебував у реанімації й не приходив до тями. У п'ятницю, 5 листопада, Павло помер.

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Дії правоохоронців

Чеська поліція відкрила кримінальне провадження, проте охоронця клубу ще не затримала.

"Я найняла адвоката і він дізнався, що той охоронець-чех, колишній боксер. Крім того, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз він продовжує працювати у тому клубі", — зазначила жінка Павла.

Відмова у допомозі

Світлана Ратова зараз перебуває у Празі. Вона поїхала туди, щоб забрати тіло чоловіка в Україну. Всі витрати на перевезення тіла дружина взяла на себе. За її словами, в українському консульстві їй відмовили у допомозі.

Побиття українця у Польщі

В Польщі поліцейських підозрюють у побитті 30-річного українця. Прокуратура розпочала розслідування.

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Побиття сталося ще 16 вересня, проте відомо про це стало лише у листопаді. Як повідомляють польські ЗМІ, 16 вересня о 22:00 польська поліція отримала інформацію про те, що на вулиці Жеромського у місті Млава група чоловіків влаштувала дебош. Вони голосно сварилися. На місце інциденту прибули двоє поліцейських, які затримали 30-річного українця, перевищивши свої повноваження.

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