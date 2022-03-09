На Черкащині евакуйовані потрапили у ДТП, постраждали діти

Медики надали допомогу постраждалим, тих, хто був більш травмований, доставили до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні
У Черкаській області дорожньо-транспортна пригода сталася з евакуйованими, які прямували із Запоріжжя. Про це повідомила прессекретар Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, передає Суспільне.
За словами речниці, у диспетчерську надійшов виклик, що в селі Сичівка зіткнулися чотири автомобілі, серед травмованих є діти.
Медики двох бригад швидкої допомоги працювали на місці події та надали допомогу жителям Запоріжжя.
"29-річній жінці та 7-річному хлопчику надали допомогу на місці події. У лікарню доставили 33-річну жінку, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку і 3-річного хлопчика з травмою голови", – розповіла Назарок.
Через воєнний стан поліція не виїжджає на ДТП. Якщо сталася ДТП без жертв та травм, то в Нацполіції рекомендують водіям обмінятися телефонами, оформити європротокол і не блокувати рух.
Умови, за яких учасники ДТП можуть застосовувати європротокол
- У ДТП бере участь не більше двох транспортних засобів.
- Обидва водії мають чинні поліси ОСАЦВ, тобто оформити європротокол не можна лише у випадку, якщо один з водіїв знехтував вимогою закону про необхідність страхування своєї відповідальності або є пільговиком, за законом звільненим від обов'язку укладати договір ОСАЦВ.
- В обох водіїв немає ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
- Учасники ДТП погоджуються з визначенням обставин аварії (немає розбіжностей щодо того, хто став винуватцем).
- У ДТП немає людей, які загинули або отримали травми.