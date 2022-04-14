На Чернігівщині трактор підірвався на міні в полі

/ Фото: Нацполиция, Колаж: Сьогодні

У полі на Чернігівщині вибухнув трактор, внаслідок вибуху водій загинув — про це повідомляє обласна поліція.

13 квітня близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Нова Басань Ніжинського району вибухнув мінітрактор із причепом. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Ніжинського райвідділу поліції, а також піротехніки ДСНС із Кіровоградської області, які прибули на допомогу піротехнікам Чернігівщини. На тій самій ділянці вони знешкодили ще одну міну.

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Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий житель трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку та наїхав на протитанкову міну.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Небезпечні території

У поліції закликали українців бути дуже уважними та обережними, особливо на теренах, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів.

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Поліцейські рекомендують не пересуватися там, де можуть замінувати ділянки — це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля.

При виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета слід негайно повідомити поліцію чи рятувальників.

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