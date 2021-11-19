У Чорнобилі помітили зграю диких вовків (фото)

У Чорнобилі знайшли вовків. Фото: колаж "Сьогодні"

На березі Прип'яті співробітники Чорнобильського заповідника виявили зграю вовків.

Про це повідомив науковий співробітник заповідника Сергій Домашевський на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі інциденту

Як розповів Домашевський, усі тварини, крім однієї молодої та спокійної, пішли до чагарників. Таким чином чоловікові вдалося зняти вовка.

"Прекрасний звір був обережним, але й підпускав авто досить близько. Погравшись трохи у "відійду і перейду трохи вбік", ми розійшлися по своїх справах. І мій настрій поліпшився", – зазначив очевидець.

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Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції. Вони занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.

Крім того, у Києві на ВДНГ 5 травня відкрилася мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож". Виставка доносить інформацію про причини трагедії, її наслідки та висновки, які зобов'язані винести з цієї аварії Україна і все людство.