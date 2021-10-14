У Дніпрі побили пенсіонера, який милицею вдарив дитину в супермаркеті

У Дніпрі побили пенсіонера, який вдарив дитину милицею. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі сталася бійка в супермаркеті. В результаті до синців побили літнього чоловіка.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Інцидент стався в житловому масиві Придніпровськ. Пенсіонер вдарив хлопця милицею по голові за те, що він нібито бив пляшки.
Самосуд чи покарання?
Хлопчик розповів про інцидент своїм батькам. Ті знайшли пенсіонера в магазині, поламали йому милицю і поставили фінгал.
На місце викликали поліцію, обидві сторони не стали писати заяви.
У центрі Києва підрізали підлітка
Раніше на Контрактовій площі п'яний чоловік спровокував конфлікт з 17-річним підлітком і вдарив його ножем в живіт.
Підліток разом зі своїми друзями перебував на вулиці, до компанії почав чіплятися чоловік напідпитку. У якийсь момент зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив ним юнака в живіт. Пізніше він намагався втекти з місця, проте його затримали співробітники муніципальної охорони.
Зловмисника передали поліції. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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