У Дніпрі на пам'ятнику Пушкіну намалювали літери Z (відео)

Правоохоронці відреагували на напис / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі поліція затримала хлопців, які розмалювали пам'ятник Пушкіну літерами Z.
Про це повідомив Telegram-канал Perepichka News.
На відео показано, як біля пам'ятника зібралося понад 10 людей, приїхали співробітники поліції на двох автомобілях. Поліцейські затримали молодиків.
Люди у коментарях під відео висловили своє ставлення до події.
"Нігтями і зубами нехай стирають свої витівки..." - написали в Telegram.
Місто в Житомирській області відмовилося від літери Z на гербі
У місті Новограді-Волинському Житомирської областівирішили прибрати букву Z з герба міста. Все для того, щоб герб не асоціювався з російськими окупантами. Таке рішення 31 березня ухвалила міська рада, пише Громадське.
Депутати вирішили прибрати букву Z із зображень малого та повного гербів Новограда-Волинського. Ця літера означала першу назву міста Звягель.
Російські загарбники використовують цей символ з пропагандистською метою та для маркування техніки.
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