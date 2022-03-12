У Дніпрі пролунали вибухи. Що відбувається у місті 12 березня

Рано-вранці у Дніпрі прогриміли вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі у суботу, 12 березня, пролунали вибухи. За інформацією повітряного командування, відпрацювала ППО.

Читайте про ситуацію на сайті "Сьогодні".

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12 березня

07:30 мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію про те, що працювала ППО.

"Працювала ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв і руйнувань немає", – написав голова міста на своїй сторінці у Facebook.

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Вибухи у Дніпрі

Як зазначив радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі новинного телемарафону дійсно розширилася географія (повітряних тривог – ред.), вперше була навіть на Закарпатті.

"Поки що у мене даних немає, треба почекати, поки свої дані надасть Генштаб та Міноборони. Ми повинні розуміти, що вночі були обстріли Харкова, Маріуполя, на околицях Києва точаться бої. На жаль, ситуація неспокійна. Коли росіяни обстрілюють і Івано-Франківськ , і Луцьк, ми розуміємо, що вони перейшли до стадії залякування, показуючи, що у жодній точці України не може бути спокійно", – зазначив він.

Раніше у місті вперше з початку повномасштабної війни пролунали вибухи. Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня.

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Приблизно в той же час, що і в Дніпрі, близько 6 ранку, ворог атакував Луцьк. В результаті виникла пожежа, дим піднявся високо над містом.

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