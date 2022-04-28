У "ДНР" заявили, що відмовляться від параду на 9 травня

Пушилін заявив, що параду не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

У так званій "ДНР" ухвалили рішення не проводити військовий парад та марш "Безсмертного полку" на 9 травня. Про це заявив ватажок ДНР Денис Пушилін, повідомляє сепаратистське агентство ДАН.

Пушилін заявив, що парад відбудеться, але лише після "звільнення" території усієї Донецької області від українських військ.

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Відмову від масових заходів Пушилін обґрунтував міркуваннями безпеки та нібито загрозою обстрілу масового скупчення людей та інфраструктури. За його словами, акція "Безсмертний полк" буде в інтерактивному форматі.

Значимість 9 травня для РФ

У Росії 9 травня відзначається День перемоги у Другій світовій війні. На заході відзначають День пам'яті та примирення днем раніше, 8 травня. Раніше ЗМІ заявляли, що президент Росії Володимир Путін хоче захопити схід України до 9 травня та провести там "парад", щоб продемонструвати успіхи в Україні.

"СРСР і Росія святкують день перемоги 9 травня. Це велике політичне свято для РФ. І це основа путінської нацистської політики. Це дивно – святкувати перемогу над нацизмом, одночасно впроваджуючи путінську політику нацизму", — заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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У самій Росії почалася підготовка до параду Перемоги на Красній площі у Москві. До репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.

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