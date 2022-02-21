У ЄС відповіли Зеленському на пропозицію про негайні санкції проти Росії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн / Фото: Колаж: Сьогодні

Росії слід дати шанс вирішити українське питання дипломатичним шляхом. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters .

"Рух до санкцій настільки величезний і значний, що ми знаємо, що завжди повинні дати Росії шанс повернутися до дипломатії і за стіл переговорів. Це вікно ще відчинене", – сказала вона.

За її словами, слабкістю Росії є її залежність від експорту викопного палива, тому у разі ескалації ситуації буде запроваджено також санкції на експорт до РФ.

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"Вона становить дві третини експорту (Росії – ред.), і половина російського бюджету залежить від цього", – додала вона.

Політик при цьому сказала, що санкції не вводитимуться "доти, доки не відбудеться якесь вторгнення".

Санкції з Європи

20 лютого президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції щодо Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну

12 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз уже підготував пакет санкцій проти Російської Федерації. Він також додав, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

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Дмитро Куліба також казав, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

На зустрічі з віце-президентом США Камалою Харріс президент України Володимир Зеленський також зажадав введення нових санкцій проти агресора

А ось прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.