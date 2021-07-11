У фільмі Чорна вдова зі Скарлетт Йоганссон показали Євромайдан

Режисер супергеройської стрічки показав титри на тлі кадрів Революції гідності в 2014 році

Фільм "Чорна вдова", який став першою за два роки повнометражною прем'єрою кіновсесвіту Marvel, вже встиг вразити багатьох глядачів.

Spin-off про життя найманки Наташі Романофф до її приєднання до супергеройської команди Месників вразив більшість як характером персонажа "мильної опери", так і спецефектами. А українці оцінили ще й кадри Революції гідності в 2014 році.

Як повідомляє Олексій Гордєєв у Facebook, драматичні картини зіткнення учасників Євромайдану із силовиками показали на тлі титрів.

Кадри з Києва семирічної давнини показали в фільмі "Чорна вдова". Фото: facebook.com/alexey.gordyeyev

Нагадаємо, прем'єра "Чорної вдови" мала відбутися ще в 2020-му, але її перенесли через епідемію коронавірусної хвороби. У підсумку в Україні стрічку пустили в прокат 8 липня. Як відомо, вона стане першою в четвертій фазі розвитку кіновсесвіту Marvel.

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