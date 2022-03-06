У Генштабі попередили про фейкові боти в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах Російська Федерація активізувала велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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"Фільтруйте інформацію"

У Генштабі заявили, що в Україні розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.д. залежно від оперативної обстановки), "Нас всі кинули!" тощо.

"Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами. Ще раз нагадуємо – фільтруйте інформацію, довіряйте тільки перевіреним джерелам! Ботів виявляйте і блокуйте! Разом переможемо!" – заявили там.

Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

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В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні створюватимуть повноцінні табори для російських військовополонених через їх велику кількість.

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