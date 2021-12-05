У Харкові відомий блогер плюнув в обличчя патрульному, а у Польщі під час арешту помер українець – головні новини за ніч

"Колеги" блогера Vitos Dnepr активно підтримували дії чоловіка, а українця намагалися реанімувати парамедики Польщі. Колаж "Сьогодні"
Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.
У Португалії голові МВС довелося піти у відставку через смертельну ДТП
В Португалії у суботу, 4 грудня, новим міністром внутрішніх справ призначили Франциску Ван Дунен, оскільки напередодні прем'єр-міністр Антоніо Кості прийняв відставку глави МВС Едуарду Кабрити.
У Польщі під час арешту помер українець
У польському місті Скерневіце відразу після затримання поліцією з невідомих причин помер 38-річний українець Громадянин України увечері у п'ятницю, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. За попередніми даними, він ударив її палицею та погрожував іншим людям. Перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.
У Харкові відомий блогер плюнув в обличчя патрульному
Дніпровський блогер Vitos Dnepr, він же Віталій Санжаков приїхав до Харкова і встиг відзначитись у конфлікті з патрульними.
"Копи зупинили блогера з Дніпра за відсутність номерів. Через 2 хвилини до блогера під'їхала підмога (10-12 харківських автоблогерів). Блогер плюнув у нього та максимально принижував патрульного, знаючи, що той у рамках законодавства нічого застосувати не зможе", – йдеться у паблиці.
Дороги перекриті розпеченою лавою, люди заблоковані у будинках: в Індонезії прокинувся вулкан
Внаслідок виверження вулкана Семеру на індонезійському острові Ява загинула одна людина, ще понад 40 постраждали. Деякі місцеві жителі не встигли евакуюватися та виявилися заблокованими у будинках.