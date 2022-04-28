У Харкові місцевий мешканець зібрав склад запчастин для танків окупантів

У Харкові СБУ знайшла прихований склад із запчастинами для танків окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові Служба безпеки України викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися російським окупантам.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів та інші комплектуючі до бронетехніки сумарною вартістю близько 1,5 млн доларів. Цього майна достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств ВПК, організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, агрегати планувалося передати військам рф у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64.

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На українські танки такої компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни більшої потужності.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

В Україні СБУ затримала агентів ФСБ, які "здавали" позиції ЗСУ

Служба безпеки України затримала ворожу агентуру, що збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ та дислокацію літаків ЗСУ. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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У Житомирській області:

Військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об’єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил. Отримані дані він передавав загарбникам через рідного брата та колишнього однокурсника, які співпрацювали з російськими спецслужбами на території РФ.

У Дніпропетровській області:

Затримано ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Там він мав збирати дані щодо особового складу та озброєння українських захисників.

У подальшому зрадник мав прибути на передову, щоб звідти передавати окупантам інформацію щодо сил і засобів ЗСУ.

Ще одного агента спецслужб РФ затримали у Кривому Розі. Ворог "активував" його на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Він збирав дані щодо оборони Маріуполя, потім проводив фотофіксацію оборонних рубежів українських військ на Криворізькому напрямку. Для передачі інформації окупантам використовував закриті канали зв’язку та конспіративну квартиру на тимчасово окупованій території на сході України.

На випадок "провалу" агент мав відпрацьовані шляхи "евакуації" та підготовлений для цього автомобіль. Втім це не допомогло: співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі секретної інформації.

У Миколаївській області:

Викрито голову однієї з об’єднаних територіальних громад, який передав окупантам відомості щодо розташування позицій ЗСУ на території Вознесенського району. Наразі його затримано для проведення слідчих дій та притягнення до кримінальної відповідальності.

У Чернігівській області:

Співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який добровільно пішов на співпрацю з агресором під час тимчасової окупації.

Зрадник збирав інформацію щодо дислокації позицій ЗСУ у передмісті. Отримані дані ворог використовував для здійснення ракетних обстрілів.

У Хмельницькому:

Викрито учасницю агентурної мережі окупантів. Нею виявилась місцева жителька, завербована спецслужбами РФ через соцмережу "Однокласники". За гроші вона передавала кураторам координати військових та інших стратегічних об’єктів. Також поширювала в інтернеті заклики до зміни меж державного кордону і виправдовувала агресію РФ.

У Черкаській області:

СБУ встановила місцезнаходження і затримала вантажівку з військовими комплектуючими, які транспортували до Росії. Під час огляду авто виявлено складові для потреб авіаційної та суднобудівної галузей РФ. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення маршруту вантажу, його організаторів і замовників.

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