У Харкові об'єднують два університети. Студенти розпалили багаття з макетів на знак протесту (відео)

Кабінет міністрів вирішив об'єднати два харківських виші. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під стінами Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУСА) 2 грудня відбулися протести. Студенти в такий спосіб заявили, що вони проти приєднання ВНЗ до Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова.

Про це пише місцевий портал "Новини Live" .

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Студенти спалили макети своїх робіт

Таким чином, вони хотіли показати, що освіту ХНУСА ховають об'єднання з іншим університетом. Загалом на акцію прийшли близько 70 людина із плакатами.

"Я хочу вчитися в цьому виші, отримати диплом саме його. У мене в руках макет роботи студентів цього вишу, табличка "мовчазний зрадник" – до тих людей, які нічого не роблять, а ті, хто сьогодні вийшли, готові говорити", – розповіла студентка Анастасія Кірєва.

Також дівчина додала, що не продовжуватиме навчатися в університеті, якщо навчальні заклади з'єднають. Інший студент, котрий теж вийшов на протест, каже, що не може мовчати, коли університети хочуть об'єднати.

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Що відомо про протести студентів ХНУСА

Кабінет Міністрів України 24 листопада ухвалив рішення про злиття ХНУС з ХНУГГ ім. Бекетова. Студенти та викладачі неодноразово висловлювали свою рішучу незгоду з подібними об'єднаннями. ХНУСА у разі скорочення зазнає значної шкоди: втрата унікальних спеціальностей, лабораторій, знищення вироблених десятиліттями напрацювань.

"Ми виходимо на чергову акцію, щоб відверто сказати: рішення КМУ буде оскаржено, адже проводити реформу вищої освіти таким чином неможливо! Ми вимагаємо відкритого діалогу всіх сторін конфлікту, важливого ставлення до позиції колективу нашого університету, збереження унікальної та самобутньої науково-педагогічної школи" , – заявили студенти перед протестами.

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Протести вже проходили цієї осені – у вересні. Проте їхні вимоги були почуті.

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