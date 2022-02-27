У Харкові окупанти обстріляли багатоповерхівку: загинула жінка (фото)

Бойовики продовжують стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Харкові окупанти обстріляли житловий будинок. Внаслідок інциденту загинула жінка.
Про це повідомляє ДСНС України.
Деталі
26 лютого о 21:20 на номер 101 надійшло повідомлення про те, що внаслідок потрапляння ворожого артилерійського боєприпасу в житловий 9-поверховий будинок на вулиці Бучми, 40а сталась руйнація несучої стіни сходової клітки та сходових маршів з 2 по 7 поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4, 5 та 6 поверхах.
Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку майже 20 людей.
"На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5 поверсі. У підвалі будинку ховались від обстрілів близько 60 людей. Ніхто з них не постраждав", — додали рятувальники.
Втрати серед окупантів
Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. Гинуть солдати та знищується техніка. Окупанти вже втратили:
- Літаки — 14 штук;
- Вертольоти — 8 штук;
- Танки — 102 штуки;
- ББМ — 536 штук;
- Гармати — 15 штук;
- БУК — 1 штука;
- Загиблих — 3500 осіб;
- Полонених — 200 осіб.