У Харкові окупанти обстріляли багатоповерхівку: загинула жінка (фото)

Бойовики продовжують стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харкові окупанти обстріляли житловий будинок. Внаслідок інциденту загинула жінка.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

26 лютого о 21:20 на номер 101 надійшло повідомлення про те, що внаслідок потрапляння ворожого артилерійського боєприпасу в житловий 9-поверховий будинок на вулиці Бучми, 40а сталась руйнація несучої стіни сходової клітки та сходових маршів з 2 по 7 поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4, 5 та 6 поверхах.

Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку майже 20 людей.

"На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5 поверсі. У підвалі будинку ховались від обстрілів близько 60 людей. Ніхто з них не постраждав", — додали рятувальники.

Окупанти стріляють у цивільні об'єкти/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

Втрати серед окупантів

Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. Гинуть солдати та знищується техніка. Окупанти вже втратили:

Літаки — 14 штук;

Вертольоти — 8 штук;

Танки — 102 штуки;

ББМ — 536 штук;

Гармати — 15 штук;

БУК — 1 штука;

Загиблих — 3500 осіб;

Полонених — 200 осіб.

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