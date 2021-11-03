У Харкові продовжили канікули до трьох тижнів: як відпрацьовуватимуть школярі

В Харкові продовжили канікули. / Фото: Колаж: Сьогодні

У школах Харкова продовжать навчальний рік. Через це діти повинні будуть вчитися у червні.

Про це розказала директорка міського Департаменту освіти Ольга Деменко, пише "Суспільне".

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Причина

Справа в тому, що для харківських школярів продовжили канікули ще на тиждень. Це значить, що осінні канікули у дітей триватимуть три тижні.

"Ми дійшли рішення продовжити канікули до 5 листопада для того, щоб з 8 листопада всі школи міста вийшли на очну форму навчання", – повідомили у міськраді.

В Харкові майже 100% освітян вакциновані. За три тижні канікул в школах, за словами Деменко, перервали ланцюг захворюваності.

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"Думаю, навчання закінчимо не наприкінці травня, а на початку червня – рівень захворюваності традиційно низький, тому ми на тиждень продовжимо навчання у цьому навчальному році", – додала вона.

Чому не дистанційка?

У Департаменті освіти надали перевагу канікулам, а не дистанційному навчанню, оскільки вважають його "неефективним".

"У чому ефективність дистанційної освіти? На жаль, дистанційний формат показав, що це досить сумнівний шлях до навчання, бо є діти, які, звичайно, працювали й працюють у будь-якому режимі, а багато дітей, які не навчаються. Ми проаналізували усі можливі варіанти, але діти повинні навчатися у школі", – сказала Ольга Деменко.

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Карантин у Харкові

З 10 жовтня Харків та Харківська область перейшли до "помаранчевої зони" карантину. Зокрема, забороняється :

прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю понад 50% місць;

перебування без респіраторів чи захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування.

Місцева влада каже, що ситуація в місті контрольована. За 2 листопада у Харківському районі, у тому числі Харкові, зареєстровано 1374 нових випадків захворювання на COVID-19.

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