У Харкові стався масштабний збій у роботі метро: список закритих станцій

Рух на чотирьох станціях заблоковано. / Фото: Колаж: Сьогодні
Вранці 11 січня у Харкові сталася аварія у метро, яка заблокувала рух поїздів Закрито чотири станції.
Про це повідомляє прес-служба Харківського метрополітену.
Там зазначили, що рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією тимчасово виконується від станції "Індустріальна" до станції "Проспект Гагаріна".
У прес-службі метро уточнили, що збій стався з технічних причин.
Які станції закриті:
- Холодна гора,
- Південний вокзал,
- Центральний ринок,
- Майдан Конситуції.
Прорвало трубу
За даними місцевого Telegram-каналу "Труха Харків", між станціями Центральний ринок та Майдан Конституції у тунелі прорвало трубу.
"Кому потрібно дістатися на вокзал або з холодної гори – готуйте кеш на таксі", – пише Telegram-канал.
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