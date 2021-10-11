У Харкові школярів відправляють на канікули на тиждень раніше

Канікули в школах Харкова почнуться на тиждень раніше. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові школи підуть на осінні канікули на тиждень раніше, ніж було заплановано. При цьому відпочивати будуть майже три тижні.

Про це повідомляє місцеве видання "Об'єктив".

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Згідно з рекомендаціями Міносвіти, осінні канікули заплановані на період з 25 по 31 жовтня.

У школах Харкова батькам вже повідомляють про те, що канікули триватимуть з 18 жовтня до 2 листопада. Це означає, що фактично останній навчальний день перед довгими канікулами буде 13 жовтня, так як 14-17 жовтня в Україні чотири дні вихідних.

Чому канікули почнуться раніше?

Рішення про перенесення канікул приймала обласна комісія ТЕБ та НС.

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"Ми прийняли одне з відповідальних рішень, яке, я сподіваюся, дасть пом'якшення ситуації навколо поширення хвороби (коронавіруса, – ред.). А саме – введемо шкільні канікули на території Харківської області з 18 жовтня. Щоб після свят, які будуть на наступному тижні (а це 4 дня) – канікули дозволили на досить значний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", – пояснив заступник голови ОДА Михайло Черняк.

На канікули піде не тільки Харків, але і вся область.

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