В Харкові знесли і викинули на сміттєзвалище пам'ятник Жукову (відео)

У Харкові знесли пам'ятник Жукову / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові вранці 17 квітня знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Командир окремого батальону спецпідрозділу KRAKEN полку "Азов" Костянтин Немічев оприлюднив у Telegram відео демонтажу пам'ятника.

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"Спецпідрозділ KRAKEN демонтував пам'ятник кумиру Путіна маршалу-м'яснику Жукову. Жуков – потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Всі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії, як ніколи. Путін хотів справжньої декомунізації – він її отримав. Скоро він, як і його кумир, опиниться на смітнику історії", – прокоментував подію Немічев.

Після демонтажу погруддя Жукова вивезли на сміттєзвалище.

/ Фото: Telegram/hueviykharkov

Пам'ятник Жукову в Харкові вже зносили

Пам'ятник радянському маршалу Жукову в Харкові зносять вже не вперше. У ніч з 5 на 6 травня 2018 року погруддя було повалено невідомими, проте вранці його відновили.

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2 червня 2019 року активісти Національного корпусу знесли Жукова. Вони залізли на пам'ятник, надягли на нього мотузку та повалили на землю.

Тодішній мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що поверне погруддя Жукова на місце, а поліція відкрила кримінальне провадження. 11 липня 2019 року пам'ятник було відновлено.

9 травня 2021 року харківський градоначальник Ігор Терехов пообіцяв, що "у місті Харкові стояв, стоїть та стоятиме пам'ятник Георгію Жукову, проспект продовжить носити ім'я великого маршала перемоги".