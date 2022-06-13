На Харківщині нацгвардійці з бійцями ЗСУ рознесли штаб окупантів (відео)

Українські захисники знищили ворогів. Фото: колаж "Сьогодні"

Аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів у Харківській області. У підсумку артилеристи ЗСУ завдали по ньому потужного удару. Українські захисники за допомогою безпілотника знайшли штаб противника, склад із боєприпасами, скупчення техніки та живої сили.

Про це повідомили у пресцентрі НГУ.

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Як стало відомо, нацгвардійці передали інформацію артилеристам ЗСУ, і ті знищили цілі.

"У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто – так званий Z-мобіль, бронетехніку противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект. Учасники операції зазначають, що це один з багатьох епізодів ефективної співпраці Національної гвардії та Збройних сил України у цій війні. Разом до перемоги!" – заявили у відомстві.

У Сєвєродонецьку нацгвардієць збив дорогущий безпілотник ворога

У Сєвєродонецьку боєць Національної гвардії України збив ворожий "Орлан-10". Знешкодити безпілотник йому вдалося з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". Воїн влучив у ціль з першого пострілу. Про це повідомили у МВС.

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У самому Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії виконують свої завдання, утримуючи населений пункт.

"Нацгвардійці спільно зі Збройними силами героїчно і мужньо протистоять російським окупантам, щодня тривають запеклі бої за кожен клаптик нашої землі. Переможемо", – запевнили в Національній гвардії.

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Раніше ми розповідали, що зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України знищили 500 повітряну ціль.