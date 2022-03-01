У Херсоні рухається колона російських танків, а в місті помітили ДРГ (відео)

Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсоні на вокзалі помітили ДРГ окупантів. Раніше ми повідомляли, що Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївку, снаряди пошкодили житлові будинки.

За словами очевидців, близько години тому через селище міського типу Бородянка пройшла колона російських танків.

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Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники. Реклама

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.