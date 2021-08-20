У Херсоні флагшток-гігант мало не вбив чиновника

Віталій Караваєв дивом залишився живий, хоча позбувся машини / Колаж "Сегодня"

73-метровий флагшток-гігант, який впав сьогодні вранці в Херсоні , розчавив "Лексус" чиновника Обласної державної адміністрації, який курирував капітальне будівництво.

Про це повідомило агентство "Мост" .

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"За інформацією від джерел МОСТу, авто належить Віталію Караваєву, який дивом встиг вискочити з машини за лічені секунди до того, як на неї впали тонни металу", – написало агентство.

На цю споруду витратили 8 млн гривень / Фото KHERSON.net.ua

За даними видання, Караваєв в команді губернатора займає скромну посаду заступника директора Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення. Він відповідає за капітальне будівництво і все підряди. "Очевидно, що він відповідав і за установку прапора, і за пошук таємничого спонсора його установки ", – написав "Мост".

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Що сталося

Флагшток на набережній Херсона в паpку Cлави біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончар встановлювали до Дня незалежності 20 серпня . Його висота – 71,8 м, а разом з тризубом досягала майже 73 метрів.

Урочисте відкриття мало відбутися 23 серпня в День прапора України. Конструкція обійшлася в 8 мільйонів гривень. Однак, як і в історії з аналогічною спорудою в Києві, місцева влада запевняє, що гроші надали меценати.

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