У Херсоні росіяни захопили телестанцію: влада попереджає про можливі фейки

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У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Геннадій Лагута.

"За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо – це ФЕЙК! Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", — написав він у Telegram.

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Лагута запевнив, що керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.

"Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!" — закликав він.

Ситуація в Україні 3 березня