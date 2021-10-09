У Херсонській області підлітки підпалили чоловіка

Двоє школярів підпалили чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 8 жовтня, в Херсонській області у селищі Велика Олександрівка школярі напали на чоловіка.

Про це пише "Obozrevatel".

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Особистості підлітків, підозрюваних у вбивстві, вже встановлені. Вони є учнями місцевої загальноосвітньої школи.

Школярі 2006 і 2009 років народження підпалили місцевого жителя. У повідомленні зазначено, що чоловік спав на узбіччі однієї з вулиць. Коли його підпалили, він був у стані алкогольного сп'яніння.

У загиблого чоловіка не було постійного місця роботи. Слідчі з'ясовують мотиви нападників і деталі події.

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Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щороку закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але попри це, Україна залишається серед країн з високим рівнем самогубств.

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