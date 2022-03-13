В Ірпені окупанти розстріляли американського журналіста New York Times

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Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. Ще одного журналіста поранено.

"Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", – прокоментував Нєбитов.

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Подробиці розповів поліцейський Олександр Бугай з місця подій в Ірпені. За його словами, під час роботи журналістів в Ірпені почався обстріл, загиблому куля влучила в голову. Також поранення отримали ще двоє кореспондентів.

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Тим часом до "Охматдиту" привезли пораненого американського журналіста, де йому надають медичну допомогу. Він ще не знає, що його колега загинув. Відео опублікувало видання "Обозреватель".

Додамо, у The New York Times підтвердили, що раніше вбитий журналіст працював як їхній кореспондент, проте в Україні він був не за завданням редакції.

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У відповідь на це виданню дорікнули, що воно відхрестилося від загиблого і витратило більше слів на те, що журналіст уже на нього не працює, ніж на співчуття.

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