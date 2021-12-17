В Італії пенсіонер убив українську заробітчанку, а Шмигаль розповів, чи будуть в Україні ще локудауни — головні новини за ніч

В Італії чоловік вбив жінку через погану роботу, а Шмигаль дав відповідь, чи планують в Україні вводити ще локдауни/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
В Італії 81-річний чоловік застрелив доглядальницю з України
В Італії у місті Торре-Аннунціата 81-річний чоловік застрелив 67-річну доглядальницю з України. Жінка доглядала його та його сестру. Померла давно не сходилася характером з вбивцею.
У Харкові затримали відомого блогера, який плюнув в обличчя патрульному
У Харкові правоохоронці затримали блогера Віталія Санжакова (Vitos Dnepr), який плюнув у обличчя патрульному. Чоловікові вручили підозру.
Шмигаль розповів, чи планують в Україні нові локдауни
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні більше не буде локдаунів. Він зазначив, що жорстких карантинів допоможе уникнути вакцинальна кампанія від коронавірусу.
Від удару позлітало взуття: під Києвом вантажівки на смерть збили одразу двох чоловіків
Під Києвом на Житомирській трасі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Дві вантажівки збили двох чоловіків на смерть. Поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП.