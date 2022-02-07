В яких областях України завтра чекати на сніг, а де буде +4: свіжий прогноз

У деяких регіонах будуть опади / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 8 лютого, буде хмарною, а також синоптики прогнозують опади. Сухо в цей день буде тільки на півдні країни. Температура повітря там підніметься до 4 градусів вище нуля.

Про це повідомляє sinoptik.

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У Києві протягом дня погода буде похмурою. Уночі очікується дощ зі снігом, а ось зранку і до самого вечора буде сухо. Вночі температура повітря прогріється до 2 градусів тепла, проте вдень стане холодніше. Стовпчики термометрів покажуть +1 градус

У Львові хмарна погода протримається весь день. Ранок і день будуть без опадів. Увечері можливий невеликий дощ зі снігом. Вночі варто очікувати від -3 до +1 градуса, а вдень температура повітря підніметься до 2 градусів вище нуля.

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У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці у місті буде дощ, а ось в обід слід очікувати дощ зі снігом, який надвечір почне вщухати. Вночі та вдень температура повітря у Харкові буде однакова. Стовпчики термометра покажуть +2 градуси.

В Одесі ранок та день будуть хмарними, і лише вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Проте 8 лютого тут буде найтепліше. Вночі синоптики обіцяю до +3 градусів, а ось вдень температура повітря прогріється до 4 градусів тепла.