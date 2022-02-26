У кожен населений пункт України заїхали "сплячі групи" диверсантів: що треба знати

Громадян просять повідомляти про диверсантів до поліції/Фото: колаж: "Сьогодні"

У кожний населений пункт України заїхали "сплячі групи" диверсантів. Вони знімали квартири, проживали там і чекали часу "Ч".

Про це повідомляє пресцентр ВРУ.

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Переважно диверсанти знімали квартири, користуючись послугами рієлторів.

"У населених пунктах (містах) у рієлторів існують свої робочі чати. Прохання до рієлторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі, схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресцентрі, вказані особи зараз використовуються як коригувальники вогню та диверсійні групи та можуть бути озброєними.

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