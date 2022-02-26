У кожен населений пункт України заїхали "сплячі групи" диверсантів: що треба знати

Громадян просять повідомляти про диверсантів до поліції/Фото: колаж: "Сьогодні"
У кожний населений пункт України заїхали "сплячі групи" диверсантів. Вони знімали квартири, проживали там і чекали часу "Ч".
Про це повідомляє пресцентр ВРУ.
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Переважно диверсанти знімали квартири, користуючись послугами рієлторів.
"У населених пунктах (містах) у рієлторів існують свої робочі чати. Прохання до рієлторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі, схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102", — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в пресцентрі, вказані особи зараз використовуються як коригувальники вогню та диверсійні групи та можуть бути озброєними.
Ситуація в Україні 26 лютого
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- Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
- У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.
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- Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").
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