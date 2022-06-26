До Києва приїхав скандальний російський письменник Биков

Росіянин Дмитро Биков опинився в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну приїхав російський письменник Дмитро Биков. Раніше він говорив, що окупація України СРСР була найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

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"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", – написав він.

Стерненко нагадав: раніше Биков говорив, що доля Одеси поза російським контекстом буде жалюгідною, що окупація України СРСР була найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами і вимагав відкривати у нас російськомовні школи.

Дмитро Биков приїхав в Україну

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Що відомо про Бикова?

2019 року під час лекції Дмитра Бикова в Зеленому театрі поету поставили питання про роль Одеси в українському культурному потоці. Про це повідомив блогер Сергій Зуф.

"Зараз, коли Одеса відірвалася від російського контексту, якою ви бачите її роль в українському культурному потоці?" – пролунало питання до Бикова із зали, на що той відповів: "Якщо Одеса буде існувати поза російським контекстом, роль її буде жалюгідною".

Як зазначив Зуф, Биков казав: "Моя найбільша мрія – коли ми знову будемо разом..." "І щось там "глобалізм для людей, а націоналізм для дурнів", – розповів Зуф.

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Крім того, Дмитро Биков раніше заявляв, що Україна взяла на себе роль лідера слов'янства, оскільки Росія з цією місією не впоралася.

"Для мене Україна – тепліший, південніший, західніший, культурніший і духовніший варіант слов'янства. Лідер, безперечно, слов'янства. Із цією місією Москва не впоралася", – сказав він.

На думку Бикова, Україна сьогодні – найцікавіша країна Європи.

"Щодо світу не знаю, але найцікавіша країна Європи, безумовно. Я пам'ятаю, коли після першого Майдану 2004 року читав я різні соцмережі. Там один автор написав: "От видно, що нація гідна очолити Європу". Я тоді доволі ущипливо відповів: "Залишилося вмовити Європу". Тепер, мені здається, Європа все зрозуміла, і Україна довела: так, вона очолює сьогодні Європу, безумовно", – додав він.

Також Дмитро Биков заявляв, що хотів би приїхати в Україну, щоб допомогти відновлювати країну, яка постраждала від російського вторгнення.

"Моя мрія – приїхати в Україну і взяти участь там не в поетичному вечорі, а в елементарному розчищенні завалів, просто працювати на відновленні. І щойно мене пустять, я приїду це робити. Не спокутуючи якийсь гріх, а просто допомагаючи людям, яких я люблю", – сказав він.

За словами письменника, він не може спокійно спати через те, що відбувається в Україні.

"Я ось тут (у США). Тому я просто хочу, щоб думка про моє почуття провини – вона теж не покидала, тому що, не думайте, я особливого комфорту не відчуваю, доки в Україні це відбувається", – пояснив Биков.

Раніше ми розповідали, що в 2019 році Дмитро Биков відчув себе зле під час перельоту з Єкатеринбурга в Уфу, де у нього була запланована лекція. Після посадки літака письменника госпіталізували в одну з місцевих лікарень. Згодом організатори скасували його виступ і заявили, що повернуть гроші за квитки.

Ми також писали, що медики оцінювали стан Бикова як стабільно тяжкий.