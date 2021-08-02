У Києві зник білоруський опозиціонер (фото)

Глава "Білоруського дому в Україні" вранці імовірно вийшов на пробіжку у Святошинському районі і з того часу на зв'язок не виходив

Білорус Віталій Шишов зник зранку в понеділок, 2 серпня / колаж "Сьогодні"

У Києві зник без вісті голова громадської організації "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі дом ва Украіне") Віталій Шишов. Вранці в понеділок, 2 серпня, він вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку і досі не повернувся.

Про це організація повідомила у своєму телеграм-каналі.

Віталія Шишова розшукують колеги з "Білоруського дому в Україні" / t.me/beldomua

Припущення, що вранці Шишов вийшов на пробіжку, засновані на тому, що в його квартирі не виявили спортивних речей.

"З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо. Більше на зв'язок він не виходив", – розповіли в "Білоруському домі".

В організації також зазначили, що обшукали масив, де Шишов зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких його слідів не виявили.

Щодо зникнення Шишова вже повідомили в поліцію, на місці працює кінолог.

У "Білоруському домі в Україні" просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Віталія Шишова повідомляти в бот в Телеграма @sosbdu_bot.

Що кажуть у поліції

Тим часом в поліції Києва повідомили, що до них звернулася місцева жителька, заявивши, що її співмешканець не виходить на зв'язок. На пошуки Шишова були зорієнтовані всі чергові наряди столичної поліції.

"Попередньо поліцейські встановили, що громадянин іноземної держави, 1995 року народження, зранку вийшов на пробіжку і не повернувся. Коли чоловік перестав виходити на зв'язок, його співмешканка звернулась на 102", – повідомили в прес-службі столичної поліції.

Подія зареєстрована в Святошинському управлінні поліції.

Чим займається "Білоруський дім в Україні"

"Білоруський дім в Україні" є громадською організацією, яка допомагає білорусам у нашій країні з житлом і працевлаштуванням.

Судячи з профілю організації у Instagram, вона активно підтримувала протести проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка в Білорусі.

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Крім того, раніше в Мінську зник білоруський диспетчер Олег Галега, який вів переговори з пілотами літака Ryanair з Романом Протасевичем на борту.