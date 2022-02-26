У Києві метро переходить у режим бомбосховища, перевезень не буде

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що київський метрополітен припиняє перевезення громадян. Про це він написав у своєму telegram-каналі.

"Столичний метрополітен перейшов у режим укриття. Транспортні перевезення не здійснюватимуться", – написав він.

У квітні 2021 року київська влада вирішила розконсервувати бомбосховища. За підрахунками спеціалістів, таких об'єктів у Києві – близько п'яти тисяч. Більшість із них – це звичайні підвали багатоповерхівок, з яких прибрали сміття та потруїли щурів у 2014 році.

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Всі сховища Києва, включаючи станції метро, здатні в разі потреби вмістити понад 2,8 млн осіб.

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Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

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У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").