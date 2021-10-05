У Києві чоловік 5 років ґвалтував пасербицю: як його покарають

Зараз дівчинці 14 років / Колаж "Сьогодні"

У Києві чоловіка, який 5 років розбещував і ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Зараз дівчинці 14 років.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Подробиці

37-річний чоловік проживав з матір'ю дівчинки з 2016 по 2021 роки. Весь цей час він розбещував 14-річну дитину і ґвалтував її.

Покарання для насильника

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 152 (згвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її вільної згоди) і ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої стосовно, вчинене особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання та піклування) Кримінального кодексу України.

Зараз його тримають під вартою. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.

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