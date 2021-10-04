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У Києві повідомили про замінування університету (відео)

Валентина Шаповал
4 жовтня, 10:02
Всіх, хто був усередині будівлі, евакуювали

Термінова новина / Фото: Сьогодні

У Києві замінували національний педагогічний університет ім. Драгомонова. Всіх студентів та викладачів вузу евакуювали.

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Покарання для "жартівників"

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Покарання за неправдиве мінування в Україні досить суворе – до 8 років в'язниці, але зловити "жартівників" складно. Всього вручають досить мало підозр винуватцям. Однак є і реальні терміни. У Львові суд засудив непрацюючого громадянина, який "замінував" дитячий садок №1 Львова, до 3 років в'язниці умовно.

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