У Києві внаслідок обстрілів РФ поранено дітей, є загиблий (фото, 18+)

Постраждали діти у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві внаслідок обстрілу російської армії загинув шестирічний хлопчик. Його привезли до лікарні вже мертвим. Також серйозно постраждали ще двоє дітей та троє дорослих.
Про це повідомляє ТСН у прямому ефірі.
Цей вуличний бій тривав досить довго. Постраждалих доправили до лікарні "Охматдиту".
"Наразі привезли п'ятеро постраждалих. На жаль, одна дитина загинула до транспортування в лікарню. Одна має складні поранення кінцівок і голови, зараз в операційній. Одна дитина має легкі поранення пальця. І двоє дорослих з пораненнями середньої важкості. Наразі їм усім надається допомога", – сказав медичний директор лікарні Сергій Чернишук.
Ситуація в Україні 26 лютого
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