У київському метро підлітки курили в вагоні (відео)

Діти знімали самі себе на відео / Колаж "Сьогодні"
У київському метро підлітки курили в вагоні метро і знімали все це на відео. Воно потрапило в інтернет.
На відео видно як двоє дітей під музику танцюють і курять, а також кричать один-одному "Алкаш".
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"Герої" метро
У київському метро вже були схожі ситуації. Наприклад, більшість жителів столиці не могли потрапити через локдауна в метро, але помітили, що палять прямо у вагоні двох молодих людей. Причому вони згодом навіть не вибачилися , А дівчина розмістила відео, в якому посміялася над ситуацією, зрадівши, що вона її прославила.
Через кілька днів вирішив закурити в метро і хлопець. Причому у нього навіть знайшлася група підтримки, кілька пасажирів, які їхали поруч погодилися йому підкорити.
Раніше ми писали:
- В Києві хлопці прокотилися на даху поїзда . Поїзд рухався по відкритій червоної лінії метрополітену.
- столичні поліцейські затримали двох курили в київському метро .