У Київській області вводиться комендантська година: коли вона діятиме

Комендантська година вводиться по всій області / Фото: Колаж: Сьогодні
По всій Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської облдержадміністрації.
Жителів закликають не виходити на вулиці та інші громадські місця — з'являтися можна лише зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.
"Ми продовжуємо захищати Київську область. У деяких напрямках ідуть важкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Вона необхідна насамперед для безпеки мешканців регіону", — йдеться у повідомленні.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці 1 березня не продаватимуть алкоголь.
Обстановка в Україні 1 березня
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