У Кривому Розі фанати місцевого блогера осквернили єврейську пам'ятку (відео)

Один із підлітків заліз на Ханукію і запалив смолоскип. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Кривому Розі на Дніпропетровщині фанати місцевого блогера під час концерту осквернили ритуальний святковий світильник юдеїв ханукію.
Про це повідомляє Днепр Оперативный.
Інцидент стався на артмайдані біля театру ім. Шевченка. Там з вуличним концертом виступав блогер Денис Опара. Один з його фанатів настільки "надихнувся" шоу, що заліз на ханукію та запалив смолоскип. На символ світла згодом залізли і його друзі.
На місце викликали поліцію
Фанатів блогера затримали. Вони виявилися підлітками.
"Малолітніх бешкетників затримали та викликали їхніх батьків. На батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків складуть протокол. А підлітки вирушать до Криворізького районного управління поліції і там поспілкуються з працівниками ювенальної превенції", – йдеться у повідомленні.
Покарання за вандалізм
Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, серед них пам'ятників, які не внесені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їхніх складових частин та іншого майна у громадських місцях, карають так:
- штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- або громадськими роботами на строк від 150 до 300 годин;
- або виправними роботами на строк до двох років;
- або обмеженням свободи на строк до трьох років;
- або позбавленням волі на той самий строк.
Раніше ми писали:
- У Кривому Розі вандали закидали сміттям та розмалювали братську могилу воїнів Другої світової війни.
- Поліція затримала зловмисників, які у Києві поглумилися над могилою видатного українського вченого.