У Кропивницькому депутат-наркоман від ОПЗЖ викликав поліцію на бій (фото, відео)

Депутат від ОПЗЖ накинувся на правоохоронців. Фото: ДБР, колаж "Сьогодні"

У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ"під кайфом" вчинив бійку з правоохоронцями. Його намагалися перевірити щодо можливого співробітництва з Росією. Внаслідок цього депутата затримали.

Про це повідомили у ДБР.

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Деталі

У Кіровоградської області працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи – За життя".

Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Попри це працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

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Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.

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Депутата ОПЗЖ затримали. Фото: ДБР

ОПЗЖ припинила діяльність у Раді

Раніше нардепи з фракції "Опозиційна платформа – За життя" створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під арешт.

3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

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