У Криму не привітали з 9 травня останню живу учасницю Ялтинської конференції

Ветерана Галину Романько не привітали з Днем Перемоги в окупованому Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

У Криму не привітали з Днем Перемоги учасницю Ялтинської конференції, яка живе на окупованій території. 96-річну ветеранку Галину Романько проігнорували влада регіону та мерія міста Сакі. За словами доньки Галини, таке відбувається не вперше.

Про це донька ветерана Тетяна розповіла виданню "Подъем".

Реклама

"Ні влада Криму, ні адміністрація міста, ні рада ветеранів – ніхто абсолютно не привітав. Тільки як завжди щороку з Кремля прийшла велика листівка. Два роки тому маму не привітали з ювілеєм Ялтинської конференції, потім їм дали по голові і всі одразу побігли вибачатися. А зараз ніхто нічого. Така ось петрушка. Прикро, безумовно. Ми її одягли: медалі, кітель, з квіточками сфотографували, купили цукерок, полунички, зробили їй таке свято, але це ми – діти її. Не ці подарунки потрібні, сумки, сітки, але можна елементарно прийти, три гвоздики вручити людині і привітати", – розповіла Тетяна.

Вона назвала це "страшним свинством".

Що відомо про Галину Романько?

Під час Великої Вітчизняної війни Галина Романько була медсестрою, а в лютому 1945 року працювала у санаторії у Саках, де базувалися представники англійської та американської делегації на Ялтинській конференції.

Співробітники медустанови зустрічали гостей на аеродромі та виступали перед ними з концертами.

Реклама

96-річна ветеран Галина Романько

Раніше ми писали: