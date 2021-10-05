У Маріуполі чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку: йому винесли вирок

У Маріуполі винесли вирок ґвалтівнику. Фото: колаж "Сьогодні".
У Маріуполі суд виніс вирок чоловікові, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Його засудили до 12 років перебування у в'язниці.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Подробиці НП
У червні 2019 року в Центральному районі Маріуполя 29-річний місцевий житель зустрів 10-річну дівчинку, яка прямувала на заняття до комп'ютерної академії.
Погрожуючи дитині фізичною розправою, зловмисник завів її за сарай на території колишнього дитячого садка, став погрожувати ножем і скоїв протиправні дії сексуального характеру.
Вирок суду
Вироком Жовтневого районного суду 29-річний житель Маріуполя визнаний винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).
Суд призначив ґвалтівнику покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Що говорить сам зловмисник
На суді чоловік відмовився давати свідчення, не розкаявся, а також не визнав своєї провини.
Проблема сексуального насильства в Україні
Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро . Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.
Читайте також:
- У Рівному молодик згвалтував 13-річну дівчинку . Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалої.
- В Одесі в один день згвалтували дівчинку-підлітка і 32-річну жінку . Чоловіків затримали правоохоронці, їм оголосили підозри.
У Києві чоловіка, який 5 років розбещував і ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Зараз дівчинці 14 років.