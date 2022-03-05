У Міноборони розповіли про втрати РФ на 10 день війни

Окупанти даремно пішли воювати проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські захисники продовжуєють знищувати російських окупантів. Ворог намагається захопити столицю та інші міста України.
Про це повідомлила заступниця Міністра оборони Анна Маляр.
Деталі
У період з 24 лютого по 4 березня українські захисники знищили:
- Особовий склад — 9 166;
- Літаки — 33;
- Вертольоти — 37;
- Танки — 251
- Бойові броньовані машини (ББМ) — 939;
- Засоби ППО — 18;
- Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 50;
- Автомобільна техніка — 404;
- Цистерни ПММ — 60;
- Артсистеми — 105;
- БПЛА ОТР (безпілотники) — 3;
- Легкі швидкісні катери — 2.
Також командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один — під Волновахою. До того ж у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.
Що відбувалося в Україні минулої доби?
- За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.