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У Міноборони розповіли про втрати РФ на 10 день війни

Володимир Козир
5 березня, 02:43
Окупанти зазнають шалених втрат

Окупанти даремно пішли воювати проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжуєють знищувати російських окупантів. Ворог намагається захопити столицю та інші міста України.

Про це повідомлила заступниця Міністра оборони Анна Маляр.

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Деталі

У період з 24 лютого по 4 березня українські захисники знищили:

  • Особовий склад — 9 166;
  • Літаки — 33;
  • Вертольоти — 37;
  • Танки — 251
  • Бойові броньовані машини (ББМ) — 939;
  • Засоби ППО — 18;
  • Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 50;
  • Автомобільна техніка — 404;
  • Цистерни ПММ — 60;
  • Артсистеми — 105;
  • БПЛА ОТР (безпілотники) — 3;
  • Легкі швидкісні катери — 2.

Також командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один — під Волновахою. До того ж у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.

Що відбувалося в Україні минулої доби?

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