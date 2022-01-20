У МОЗ назвали ефективні ліки проти COVID-19 – список

Українці можуть лікувати коронавірус пігулками. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці можуть лікувати коронавірусну хворобу спеціальними ліками. Для цього у лікарні закупили кілька тисяч препаратів.

Про це повідомляє МОЗ.

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Лікарські препарати проти COVID-19

Для лікування у стаціонарах закуплено "Ремдесевір" (більше 66 тисяч флаконів) та "Тоцилізумаб" (більше 3 тисячі флаконів).

Також підписано договір на постачання 300 тисяч курсів "Молнупіравіра" – препарату для амбулаторного лікування COVID-19, щоб убезпечити, насамперед, групи ризику від переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості до середнього та тяжкого.

Крім того, підписано попередній договір про закупівлю 300 тис. курсів лікування препаратом "Паксловід".

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Таблетки від COVID-19: що про них відомо

У світі вже є таблетки "Молнупіравір" від COVID-19. Фармацевтична компанія Merck заявляє, що вони мають механізм, який працюватиме проти "Омікрону" та інших штамів, повідомляє Reuters, пише Укрінформ.