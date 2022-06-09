У Миргороді сьогодні буде чути вибухи: у чому причина

Військові проводитимуть навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Миргороді Полтавської області мешканці міста чутимуть звуки вибухів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін.

За його словами, поблизу міста відбудуться навчальні стрільби.

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"Сьогодні, 9 червня, з 10:00 продовжуються навчальні стрільби у Миргородській громаді", – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що вибухи буде чути у різних районах міста, місцевих жителів закликали зберігати спокій.

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