У МВС розповіли, який втрат зазнали окупанти після оголошення війни

ВСУ знищують окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

За неповні три доби Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. Гинуть солдати та знищується техніка.

Про це повідомляє МВС України.

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Деталі

Військові ЗСУ і сили тероборони дають відсіч російським військам на всіх напрямках. Збиваються літаки бойовиків і вертольоти, підбиваються і захоплюються танки та артилерія, гинуть і потрапляють в полон солдати агресора.

Тож окупанти втратили:

Літаки — 14 штук

Вертольоти — 8 штук

Танки — 102 штуки

ББМ — 536 штук

Гармати — 15 штук

БУК — 1 штука

Загиблих — 3500 осіб

Полонених — 200 осіб.

Масові обстріли

У Чернігівській обласній державній адміністрації повідомили, що у Чернігові та інших містах області вночі можливі масовані ракетні удари.

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"Вночі можливі масовані ракетні удари по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є, і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті", — йдеться в повідомленні.

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