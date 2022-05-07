У Миколаєві незабаром з'явиться вода

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9 травня у Миколаєві, який сидить без водопостачання, з'явиться технічна вода – про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі. За його словами, резервуари вже наповнюються, вода проходить очищення. Але пити її та готувати на ній поки що не можна.

"Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо. Також до міської системи вже підключили частину свердовин", — написав він.

За словами мера, завтра ввечері вода почне з'являтися у найнижчих точках Інгульського району. А вже 9 травня почнуть заповнювати водою магістралі по всьому місту.

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Сенкевич наголосив, що технічну воду не можна пити або використовуватиме для приготування їжі.

Ситуація у Миколаєві

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено газові комунікації, електропідстанція, об'єкти промисловості, приватні будинки.

Вже майже місяць місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В місті пошкоджено водопровід. Тому мешканці змушені шукати різні виходи, щоб видобути води, особливо питної. Підвезення технічної води відбувається для мешканців постійно, а ось питна – це величезна проблема. Деякі жителі навіть виставляють під час дощу відра, щоби запастися водою.

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