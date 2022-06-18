У Миколаєві заборонили вивчення російської мови у школах (документ)

В школах Миколаєва більше не вивчатимуть російську мову. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві з 1 вересня не проводитимуть навчання російською мовою. Також скасують російську мову як навчальний предмет.

Таке рішення виконкому підписав мер міста Олександр Сенкевич, повідомила заступник директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарита Бондаренко у Facebook.

Реклама

У документі йдеться про те, що таке рішення було ухвалено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Згідно з документом буде заборонено:

використання російської мови у комунальних закладах загальної середньої освіти Миколаєва,

функціонування 1-4 класів з навчанням російською мовою,

вивчення російської як предмета чи факультативу для 1-11 класів.

Рішення виконкому. Фото: Маргарита Бондаренко

Реклама

Російські пропагандисти вже сіють паніку

Пропагандистка Маргарита Сімоньян написала у своєму Telegram про те, що через рішення не використовувати російську мову в українських школах, російським військам тепер треба захопити Миколаїв.

"З 1 вересня у школах Миколаєва заборонено вивчати російську мову. Значить, треба брати Миколаїв до 1 вересня", – написала Сімоньян у своєму Telegram.

Такий заклик росіяни сприйняли не з особливим ентузіазмом. Вони обурені тим, що "спецоперація" затягнулася, а Донецьк обстрілюють ще більше, ніж на початок повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня для того, щоб не гаяти часу. вчити українських дітей за російською програмою.

Реклама

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що омбудсмен запропонував альтернативу вивченню російської мови в українських школах.