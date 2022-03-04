На Миколаївщині ЗСУ розбили колону росіян з мітками Z (відео)

Ворог зазнає втрат / Фото: Колаж: Сьогодні
На ранок п'ятниці російські окупанти зазнають поразки практично на всіх напрямках і вже вичерпали більшу частину резервів як технічного, так і військового складу.
ЗСУ вдалося у Вознесенську розбити колону російських військових із міткою Z.
Що позначають мітки на військовій техніці росіян
- Західний військовий округ – абревіатура ЗВО, якщо латиницею, то виходить ZVO. Перша буква Z – відповідно, техніка Західного військового округу
- Східний військовий округ – ВВО – латиницею VVO. Перша літера – V.
Які танки, транспортери та бронемашини застосовує в Україні агресор
ЗСУ просять українців допомагати виявляти та ідентифікувати колони ворожої техніки, що рухаються територією України. Це допомагає військовим адекватно реагувати на небезпеку. Але що саме за техніка агресора колесить Україною усі ці дні з початку вторгнення? Як її ідентифікувати? Сайт "Сьогодні" склав добірку основних видів танків, БМП, транспортерів та інших видів техніки, яку можна побачити у різних регіонах України:
- Танк Т-80БВМ
- Танк Т-72В3
- БТР-80
- БТР-82А
- Бронеавтомобіль "Урал-ВВ"
- Бронеавтомобіль "Тайфун"
- Бронеавтомобіль "Тигр"
- БМП
- Самохідна гаубиця САУ 2С19
- ТОС-1А "Сонцепек"
- ЗРПК "Панцир"
- ЗРК "Бук"
- Зенітна ракетна система С-300
- Зенітна ракетна система С-400